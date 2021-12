Toys day al Gemelli: Roma Cares dona un sorriso ai bambini ricoverati – VIDEO

Natale in anticipo per i piccoli dell’ospedale: “Ci stiamo mettendo a disposizione dei più deboli e chiunque voglia darci una mano per la comunità è il benvenuto”, le parole del direttore del Roma Department Francesco Pastorella

Redazione

Una bellissima sorpresa per i bambini del reparto pediatrico dell'ospedale Agostino Gemelli della Capitale dove RomaCares ha organizzato il “Toys day”. Tanti regali per i piccoli che potranno festeggiare il Natale con i doni della loro squadra del cuore. La mascotte Romolo ha distribuito cioccolata, addobbi per l’albero e un K-Way della nuova collazione. Presente il direttore del Roma Department Francesco Pastorella: “Ci sono bambini che hanno bisogno di noi e siamo contenti di potergli regalare un sorriso”. Il dirigente giallorosso ha anche parlato dei tanti progetti benefici organizzati dalla Roma: “Siamo attivi con tante iniziative. Ci stiamo mettendo a disposizione dei più deboli e chiunque voglia darci una mano per la comunità è il benvenuto”. Il professor Antonio Ruggiero del dipartimento di oncologia pediatrica ha ringraziato l’AS Roma per la bella iniziativa. Il “Toys Day” non interesserà solo gli ospedali, ma anche alcune parrocchie della periferia romana.

Daniele Aloisi