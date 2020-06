Totti, weekend a Montecarlo e spunta Mbappé: “Incontri piacevoli” – FOTO

Foto tra leggende, o anche tra campioni del mondo. Parecchio hanno in comune Francesco Totti e Kylian Mbappè, in questo periodo anche e soprattutto il loro soggiorno a Montecarlo. Una foto per la gioia dei fan, che si godono la vista delle due star immortalate su Instagram. “Piacevoli incontri“, scrive Totti nella didascalia della foto dopo l’istantanea scattata al ristorante Beefbar. E non è nemmeno la prima volta che i due si incontrano: era già successo nell’aprile 2017, a circa un mese dall’addio di Totti al calcio professionistico, sempre a Montecarlo. In quel caso era stato Mbappé a pubblicare la foto scrivendo: “Con la leggenda, Francesco Totti“. In quell’occasione Totti era a Montecarlo per seguire gli internazionali di tennis. Ora invece l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi si sono concessi un weekend nel Principato di Monaco. A spuntare tra le storie social è stato anche l’ex Lazio Luciano Zauri, amico di lunga data.