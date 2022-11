Totti: “Un onore essere a Dubai. Grazie Roma per avermi fatto giallorosso”

Continua poi Francesco: "One-club man! Così mi chiamano in giro per il mondo"

"Un grande onore aprire il Globe Soccer Awards di Dubai. P.S.: One-club man! Così mi chiamano in giro per il mondo. Grazie AMOR per avermi regalato il cuore giallorosso!". Ringrazia tutti così Francesco Totti, organizzatori dell'evento e tifosi della Roma, tramite un meraviglioso video postato sul suo profilo Instagram. Ieri l'ex capitano della Roma è stato a Dubai, dove si è recato insieme alla sua nuova compagna Noemi Bocchi per presenziare alla cerimonia di premiazione del Globe Soccer Award 2022 in qualità di ambasciatore della serie A oltre che membro della giuria.