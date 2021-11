Totti, un contratto biennale con la Cina. Farà da testimonial

Lo storico capitano giallorosso ha scaturito caos ed entusiasmo tra i tifosi. Tornerà a giocare?

La storia pubblicata da FrancescoTotti ha creato il caos tra i tifosi della Roma. L'immagine dello storico capitano con una divisa di calcio, una palla in mano e la scritta "La Cina ha creduto in te! Sono fiero di aver contribuito a farti firmare questo biennale... Si parte!" ha scatenato l'entusiasmo dei suoi fans. Si tornerà ad ammirare Francesco in campo? No, la storica bandiera della Roma farà da testimonial per diversi progetti che cinesi, paese storicamente innamorato del calcio europeo e dei grandi giocatori. Chissà che non ci sa la possibilità di trovarlo in campo a giocare qualche partita, magari tra vecchie glorie. Prima di lui anche i campioni del Mondo Lippi e Cannavaro sono approdati in Cina per insegnare il calcio italiano ed europeo.