Totti trova l’accordo con Motbet: sarà il nuovo Brand Ambassador

La piattaforma per scommesse sportive Mostbet ha annunciato di aver trovato l'accordo con Francesco Totti. La leggenda giallorossa sarà il nuovo brand ambassador dell'azienda. "Siamo orgogliosi di avere uno sportivo di questo calibro nella nostra squadra. Totti è un giocatore di calcio top, una personificazione di stabilità e passione per il proprio mestiere. Gli stessi principi guidano il nostro lavoro, qualcosa di cui il nuovo contratto dovrebbe parlare molto" ha detto il portavoce di Mostbet. L'ex capitano sarà l'immagine del brand per la Comunità degli Stati indipendenti (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia tra le altre), e altri paesi come Brazile, Portogallo. La nuova partnership prevede già molti eventi programmati per il 2022. Il tutto annunciato con un video pubblicato sui principali social in cui Totti guarda dall'alto con tanto di corona d'alloro degli atleti impegnati in vari sport.