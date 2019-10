Totti torna in Nazionale? Il presidente della Divisione calcio a 5 ci prova: “Sarebbe un sogno”

Il ritorno di Francesco Totti in Nazionale potrebbe non essere utopia. Dopo l’esibizione con le leggende azzurre contro la Germani, l’ex capitano della Roma potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Italia giocando nel calcio a 5. A lanciare l’idea è stato il presidente della Divisione calcio a 5 Andrea Montemurro: “Visto che Totti gioca ora il calcio a otto ed è ancora in buona forma, sarebbe un sogno vederlo su un campo di futsal con la maglia della Nazionale, magari già nelle qualificazioni mondiali della prossima settimana” ha dichiarato a Sportitalia. L’Italia sfiderà prima la Bielorussia, poi l’Inghilterra e infine l’Ungheria.