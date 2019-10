Totti torna all’Olimpico per la Roma: l’ultima volta all’addio di De Rossi

Francesco Totti allo Stadio Olimpico per la Roma. L’ex numero 10 giallorosso sarà infatti nell’impianto romano per assistere alla sfida dei giallorossi di Fonseca contro il Milan di Stefano Pioli. Totti è arrivato allo stadio accompagnato dal presidente del Coni Giovanni Malagò e da suo figlio Cristian, con cui si godrà il match in tribuna. E’ la prima volta che la leggenda romanista torna all’Olimpico dopo la partita di addio di De Rossi, al termine della scorsa stagione.