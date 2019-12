Totti torna alle origini: lunedì il derby contro la Lazio C8

Dalla tribuna di San Siro al campo il passo è breve. Francesco Totti lunedì (ore 21) torna a giocare con la sua squadra di calcio a 8 a Casal Palocco e non sarà una partita come tutte le altre: bensì il derby con la Lazio C8. L’ex capitano della Roma, dunque, vivrà nuovamente una stracittadina da protagonista e per la prima volta non sarà con i colori giallorossi. Insomma, neanche il tempo di rientrare da Milano dove ha assisto alla sfida contro l’Inter che domani sarà già giornata di vigilia. Appuntamento quindi al Totti Sporting Club per una partita che vale più dei canonici tre punti.