Totti testimonial di Portobello: “Sarò anche azionista, ho grande fiducia in questa iniziativa”

In attesa di un impiego nel mondo del calcio, Francesco Totti diventa azionista e testimonial ufficiale della Portobello S.p.A, società proprietaria dell’omonima catena retail di prodotti di qualità a prezzi accessibili e attiva attraverso l’attività di barter nel settore media advertising. Come riporta il comunicato stampa di ‘Portobello Group’, sono terminate le riprese dello spot che ha visto l’ex capitano della Roma prestare la propria immagine come nuovo testimonial ufficiale della campagna di comunicazione nazionale della società. La leggenda giallorossa è volata a Berlino con il figlio Cristian, tornando lunedì nella capitale, in tempo per giocare con la sua squadra di Calcio a 8.

“Sono molto felice di prestare la mia immagine a Portobello, società con un modello di sviluppo nuovo e gestita da un team appassionato. Ho deciso anche di diventare azionista proprio per la fiducia che nutro verso questa iniziativa che è partita da Roma per espandersi in tutta l’Italia”, le parole di Totti. Lo spot – girato all’Olympiastadion di Berlino, dove l’Italia vinse il Mondiale nel 2006 – verrà diffuso su tutti i media: stampa, radio, televisione e internet, a partire dalla fine di quest’anno e per tutto il 2020.