Una squadra con Batistuta, Totti, Del Piero e Salah. Non è un sogno. È il quartetto offensivo scelto da Francesco nella sua top 11 della carriera, tra Nazionale e Roma. L'ex giallorosso, intervistato da RSI Sport, ha stilato il suo miglior undici di sempre. Il modulo è un 4-2-3-1. In porta, Buffon. In difesa Cafu, Nesta, Maldini e Candela. A centrocampo non poteva mancare De Rossi, affiancato dall'ex Milan Andrea Pirlo. In attacco, con una battuta, si è scelto da solo: Totti sta di fianco a Del Piero e Salah, dietro la punta dell'anno scudetto della Roma, Batistuta. Un undici che in Serie A farebbe la differenza. Forse anche adesso.

Caricamento post Instagram...