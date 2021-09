Totti sul furto alla tomba di Daniel Guerini: “Vergognosi” – FOTO

Anche Immobile ha condiviso il suo disappunto su proprio profilo social: “Guero perdonali non sanno quel che fanno. Sconcertante, senza un briciolo di umanità. Che vergogna!”

Totti attacca pubblicamente gli autori del saccheggio della tomba di Daniel Guerini, che oggi hanno rubato tutti i cimeli messi in ricordo del giocatore della Lazio, scomparso lo scorso marzo dopo un incidente stradale. L’ex capitano della Roma, attraverso una storia Instagram, ha scritto un secco "Vergognosi". Sulla tomba del biancoceleste erano state esposte sciarpe, magliette e gagliardetti della Lazio portati da amici e parenti, oltre a tanti altri cimeli del club di cui era tifoso Daniel, saccheggiati nelle scorse ore da sciacalli. Anche Immobile ha condiviso il suo disappunto su proprio profilo social: “Guero perdonali non sanno quel che fanno. Sconcertante, senza un briciolo di umanità. Che vergogna!”. A denunciarlo la madre sui social: "A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto… Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c’è qualcuno che vede tutto…".