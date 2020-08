Totti su Zaniolo: “La strada per il pallone d’oro è lunga. Deve avere continuità”

Francesco Totti a Castelvolturno. L’ex capitano romanista, accompagnato da Vincent Candela, si è recato al quartier generale del Napoli per far visita a Rino Gattuso e a Lorenzo Insigne in vista della sfida europea che gli azzurri dovranno affrontare con il Barcellona. Queste le sue parole:

Sei venuto a portare un po’ di energia a Insigne?

Certo.

Ce la farà il Napoli contro il Barcellona?

Lo spero. Lo spero io e lo spera tutta Italia.

Anche in Siviglia-Roma ci sarà da sperare.

Soprattutto.

Zaniolo sta facendo cose pazzesche. Può vincere il pallone d’oro?

E’ lunga per vincerlo. Deve dare continuità a quello che sta facendo.

Come hai trovato il tuo amico Gattuso?

In forma come sempre, sta alla grande.