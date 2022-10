In uscita il docufilm su Mazzone ‘Come un padre’. Totti: “Sei sempre nel mio cuore”

Le parole di Francesco sui social: "Ti sarò per sempre grato perché mi hai fatto crescere come calciatore e come uomo"

Mercoledì su Amazon Prime uscirà 'Come un padre'. Il docufilm sulla vita di Carlo Mazzone. Francesco Totti ha pubblicato un post su Instagram nel quale ha dedicato parole al miele per l'ex allenatore della Roma: "Er magara! Così ti chiamavamo. Ti sarò per sempre grato perché mi hai fatto crescere come calciatore e come uomo. Oggi grazie a 'Come un padre' tutti potranno conoscere la splendida storia di un uomo come te, che ha amato il calcio e i suoi calciatori. Sei sempre nel mio cuore, sai quanto ti voglio bene". Pronta la risposta di Mazzone: "Ti voglio bene, grazie". Un messaggio che certifica, semmai ce ne fosse stato bisogno, lo splendido rapporto tra i due.