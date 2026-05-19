Francesco Totti torna sui banchi di scuola, questa volta dell'Università Lum 'Giuseppe Degennaro' di Bari dove è stato protagonista insieme a Vincent Candela e Bruno Conti dell'evento 'Campioni in aula. Sport, valori e futuro'. L'ex capitano giallorosso ha raccontato la sua storia, il legame con la maglia romanista davanti all'intera Aula Magna con gli studenti in visibilio per lui. Poi, a margine con i cronisti, si è soffermato sulle emozioni della giornata e non solo: "Fa piacere, siamo contenti di essere qui, è un'esperienza bellissima. Bari? In questi 25 anni partite contro il Bari le ho fatte, belle e brutte. La tripletta e i 30mila al San Nicola prima dello Scudetto sono le più significative". Difficile poi non tornare sull'esclusione dell'Italia dal Mondiale: "Serve tornare a rigiocarlo presto, sono dodici anni che non lo giochiamo. Purtroppo nessuno se lo aspettava: speravamo che Rino e la squadra potessero portarci a questo benedetto Mondiale. Ci sono bambini che stanno crescendo senza aver mai visto una partita dell'Italia al Mondiale". Infine immancabile la domanda sul ritorno alla Roma, a cui Totti risponde con una battuta: "Ritorno alla Roma? Sì, domani sì. Io domani torno sicuro a Roma..."

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Poi ad 'Antenna Sud' ha aggiunto: "Il calcio mi manca tantissimo, manchiamo noi alla gente. È molto diverso dal padel, che però ci fa ritrovare spesso insieme. Cosa manca al calcio italiano? Erano altri tempi, un altro gioco, altri giocatori, stare a dire cosa manca è riduttivo. Godiamoci quello che abbiamo, sperando che possa migliorare giorno dopo giorno. Qui a Bari conosco tantissime persone, mi piace la città, l'accoglienza, Cassano è di casa e mi ha spiegato bene come ci si comporta".