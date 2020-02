Totti Sporting Club, altro super acquisto targato Roma: arriva Pizarro – FOTO

Francesco Totti piazza un altro colpo. Non si tratta della sua nuova avventura da procuratore, ma di quella nel Calcio a 8 con la Totti Sporting Club. In questi ultimi mesi l’ex capitano della Roma ha regalato magie e gol sul campo e al suo fianco si sono alternati alcuni ex compagni come Vucinic. L’ultimo acquisto per la squadra di Carlo Cancellieri è invece David Pizarro, annunciato proprio sui canali social della Totti Sporting Club. L’ex centrocampista giallorosso dovrebbe scendere in campo accanto al numero 10 già domani sera nel match contro la Roma Calcio a 8.