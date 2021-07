Totti: “Spero in una Roma forte. Con Mourinho la società farà grandi acquisti”

Lo storico numero 10 dei giallorossi ha parlato della sua ex squadra e del mercato in entrata

Francesco Totti è stato intervistato da Sky Sport, al termine dell'evento benefico Lexus Padel Vip Cup in Sardegna. Ecco le sue parole: "Spero di vedere una Roma forte, competitiva, che possa ambire a grandi trofei. Con un personaggio del genere in panchina credo che la società farà grandi acquisti". Un commento sulle esclusioni dello Special One: "Da fuori siamo tutti bravi, sono scelte che sono state prese e vanno rispettate. Se Mourinho decide una cosa è quella". Sul futuro: "Il cellulare è sempre acceso, ogni volta che si fa una battuta viene creato un caso".