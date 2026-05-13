Questa sera all'Olimpico andrà in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, ma la capitale è in subbuglio anche per quanto accadrà nei prossimi giorni, ovvero il derby fondamentale per la Roma nella corsa Champions. Su questi argomenti, e anche sul possibile ritorno, si è espresso anche Francesco Totti, leggenda giallorossa, ai microfoni di 'Sport Mediaset': "Se la Lazio ha chances? È sempre una finale, si affrontano due belle squadre. L'Inter come dicono tutti è la strafavorita perché ha distrutto il campionato, arriva in un momento di forma strepitosa, quindi ora sembra favorita ma nel calcio non si sa mai".

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Quanto deve crederci la Roma nel passo falso di qualcuno in corsa per la Champions? "Dopo le ultime partite il campionato è avvincente, ci sono due posti Champions, io penso che chiunque possa inciampare, l'importante è che qualcuno lo faccia e la Roma riesca a vincere queste due partite".

Giusto continuare con Gasperini? "Penso abbia fatto un buon percorso, come primo anno è stato positivo. Poi è normale che tutto quanto è successo lo mettiamo da parte, pensiamo a queste due partite, poi la società e il mister si metteranno seduti e valuteranno la cosa migliore da decidere".

L'anno prossimo c'è il centenario della Roma, i tifosi giallorossi sognano in un suo ritorno. C'è questa possibilità? "No, in questo momento non ci pensiamo. Pensiamo alla Roma e basta, che è la priorità, poi tutto quello che verrà è di conseguenza".

Ranieri in Nazionale può essere l'uomo giusto? "Non so se è vero, ma se ha la voglia e la possibilità di allenare la Nazionale ben venga. Può essere l'uomo giusto, perché no?"

Pronostico sulla finale? "Non lo so, vinca il migliore. Anche perché non posso dire altro (sorride, ndr)".