Francesco Totti è stata la star, come prevedibile, all'UniLum di Bari davanti a centinaia di studenti in visibilio, tantissimi anche con la sua maglia addosso. Come quello che lo ha incalzato su alcuni temi attuali della Roma, a cui l'ex capitano ha risposto alla sua maniera. Ovvero con la sua immancabile ironia, prima di tornare serio. "Serve un po' di carisma per tornare a lottare per il vertice mentre Pellegrini magari si è dimostrato un po' timido? E poi, torni alla Roma?", le domande dello studente che su 'TikTok' ha pubblicato il video dello scambio. Divertito Totti, che scherza così: "Hai fatto 3-4 domande, non mi fanno più rientrare se parlo della Roma!" dice Francesco dopo il "a me hanno vietato di parlare della Roma" di Bruno Conti.

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Poi la risposta vera e propria del 'Pupone': "Per me Pellegrini è uno dei centrocampisti migliori che ci siano. L’ho sempre detto e lo ribadisco anche in questo momento, con una stagione tra alti e bassi, per gli infortuni e altre cose. Pellegrini è un giocatore che fa la differenza, che in un organico come la Roma può starci e deve starci. Spero possa rimanere a lungo, anche se..." Allora interviene di nuovo lo studente: "No no, rinnova rinnova!" E Totti: "Ah rinnova?" "Pure Dybala, con ingaggio ridotto, 3 milioni!", ribadisce il ragazzo senza paura, con la maglia numero 10 addosso. Francesco 'approfitta' della dovizia di informazioni del tifoso e chiede: "Rinnova a 3 milioni? E con che banca?" L'Aula Magna scoppia inevitabilmente a ridere. Classic Totti.