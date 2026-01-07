Un Francesco Totti diretto come non mai, pronto a rispondere a domande secche con risposte altrettanto nette. L’ex capitano non ha evitato temi caldi: il ritiro, il futuro e perfino un ipotetico scenario in cui la Roma conquista lo scudetto e la Lazio la Champions. Tra ricordi, frecciate e sincerità, emerge anche un lato più intimo, con il ricordo della scomparsa del padre. Infine, Totti chiude con una certezza: il suo futuro non sarà mai sulla panchina da allenatore. Ecco il botta e risposta completo rilasciato a Calciatori Brutti.
news as roma
Totti: “Tra 10 anni mi vedo sul divano. Scudetto alla Lazio? Ad una condizione…”
Se non fossi diventato calciatore cosa avresti fatto?"Il benzinaio."
Quando hai capito di essere forte?"A 16 anni ho capito che era un altro mondo."
Tornando indietro ti ritireresti il 28 maggio 2017?"No, mi hanno fatto ritirare.
Dove ti vedi tra 10 anni?
"Sul divano"
L'Italia, nel 2006, avrebbe vinto il Mondiale senza di te?"Non lo so se avrebbe vinto il Mondiale.
Con il Real Madrid avresti vinto il Pallone d'Oro?"Si, lo avrei vinto"
Cosa diresti al te stesso di 10 anni fa?"Fare quello che ho fatto da grande."
Un gol di cui nessuno parla?"Quello del 5-1 nel derby."
Quanto ti manca tuo padre?"Mio padre mi manca molto. Ho pianto tanto al mio addio, ma anche nelle settimane prima."
Cosa ci sarà scritto nella tua lapide?"Nella mia lapide ci sarà scritto Francesco Totti, sennò non mi trovano."
Cosa pensi della tua carriera?"Nel calcio ho fatto tutto. Continuano a dire tante cavolate su di me."
La Roma vince lo Scudetto e la Lazio la Champions, accetti?
"No"
La Roma vince la Champions, ma la Lazio lo Scudetto, invece?
"Si"
Farai l’allenatore?"Al 99% non farò l’allenatore."
© RIPRODUZIONE RISERVATA