Totti: “Tra 10 anni mi vedo sul divano. Scudetto alla Lazio? Ad una condizione…”

Un Francesco Totti diretto come non mai, pronto a rispondere a domande secche con risposte altrettanto nette. L’ex capitano non ha evitato temi caldi: il ritiro, il futuro e perfino un ipotetico scenario in cui la Roma conquista lo scudetto e la Lazio la Champions. Tra ricordi, frecciate e sincerità, emerge anche un lato più intimo, con il ricordo della scomparsa del padre. Infine, Totti chiude con una certezza: il suo futuro non sarà mai sulla panchina da allenatore. Ecco il botta e risposta completo rilasciato a Calciatori Brutti.