Totti scherza con il tifoso dell’Everton: “E’ sulla buona strada per diventare il nuovo numero 10?” – FOTO

Francesco Totti pochi mesi fa ha iniziato la sua nuova avventura come talent scout aprendo due società, CT 10 e IT Scouting. Nelle ultime ore il video del piccolo tifoso dell’Everton, che imita proprio l’ex bandiera della Roma beffando l’avversario con il cucchiaio, ha fatto il giro del web. Il Pupone ovviamente non se l’è perso e sul proprio profilo Instagram ha voluto commentare il gesto del giovane inglese: “Che dite, è sulla buona strada per diventare il nuovo numero 10?“.