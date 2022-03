Totti-Ryan Friedkin: stretta di mano all’Olimpico prima di Roma-Vitesse – FOTO

Lo storico capitano ancora presente all'Olimpico. Ha salutato il figlio del presidente e Tiago Pinto

Una stretta di mano che può valere tanto o anche niente. Francesco Totti e Ryan Friedkin si sono incontrati poco prima della partita col Vitesse. Lo storico capitano, presente in tutte le ultime partite della Roma in casa, era a pochi seggiolini di distanza dal figlio del presidente texano. Ryan lo ha subito riconosciuto e dopo qualche secondo Totti lo ha raggiunto per stringergli la mano e parlare qualche secondo. Poco vicino anche Tiago Pinto, che ha sorriso a Francesco, e anche l'amministratore delegato Berardi. Subito dopo l'ex numero dieci ha raggiunto il suo posto per assistere al brutto primo tempo della squadra di Mourinho. Un segnale di ulteriore avvicinamento? Per ora non ci sono conferme, ma di certo Totti non lascia più sola la Roma. Proprio come ai bei tempi.