Totti “ruba” Candela alla Roma e annuncia: “Cercheremo insieme il nuovo Francesco”

“Tieniti libero che ti porto via dalla Roma. Farai parte della mia scuderia“. Parola di Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso è intervenuto in diretta Instagram insieme all’amico Vincent Candela proponendogli di aiutarlo nella nuova avventura con la società di scouting. Il francese attualmente è uno degli opinionisti di punta dei canali ufficiali del club e potrebbe ricoprire il doppio ruolo di commentatore radiofonico e di collaboratore nella nuova avventura di Totti. “Adesso ti tocca lavorare, anzi, ho già due-tre giocatori da proporti. Il nuovo Totti? Al momento non c’è, spero di trovarlo. Lo cercheremo insieme“.