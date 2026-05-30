Nella nuova Roma che, passo dopo passo, si sta costruendo, restano dubbi sulla presenza o meno di Francesco Totti. Fino a qualche mese fa il ritorno in società sembrava questione di tempo, ma la pista si è raffreddata anche dopo la prima proposta di un ruolo da ambasciatore in vista del Centenario. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, lo stesso Gasperini si sarebbe mosso in prima persona in questi giorni per spingere i Friedkin ad avanzare una nuova proposta alla leggenda giallorossa, per di più, con un ruolo più operativo e meno di contorno. Già dalla prossima settimana, scrive il quotidiano, si potrebbe immaginare un nuovo incontro con la speranza che la proposta soddisfi entrambe le parti. L'arrivo di D'Amico - ormai questione di tempo - può sbloccare la situazione, anche se buona parte dei meriti andrebbero sicuramente attribuiti a Gasperini. Il tecnico, già tempo fa, aveva chiarito di avere qualche idea sul ruolo di Totti e, adesso, vorrebbe che l'affare si concretizzasse in questa direzione.

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Da definire anche, ovviamente, la questione economica. Alla base del primo rifiuto di Totti ci sarebbero, infatti, anche motivazioni di questo tipo. Il compenso di circa 600mila euro non avrebbe convinto a pieno l'ex capitano che pensava ad una cifra di almeno il doppio. La porta, comunque, non è stata chiusa del tutto e le prossime settimane potranno essere decisive per mettere a posto anche questo tassello che sta a cuore tanto ai tifosi quanto allo stesso Gasp.