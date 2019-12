Totti ritrova Nainggolan, sorpresa alla Longarina: “Emozionante rivederlo in campo” – FOTO – VIDEO

Totti e Nainggolan di nuovo insieme e non serve la macchina del tempo. Il Ninja, tornato oggi a Roma, ha fatto una sorpresa al suo ex capitano e amico andandolo a trovare alla Longarina. L’occasione è la partita di calcio a 8 tra la squadra dello storico numero 10 della Roma e la Lazio C8.

Radja, che di derby insieme a Totti ne ha giocati e vinti tanti, arrivato insieme alla moglie Claudia sorride quando ritrova Francesco sul campo da calcio: “È emozionante rivederlo in campo. Sono felice di essere qui”. Nainggolan è arrivato a partita iniziata e ha aspettato a bordocampo l’intervallo per riabbracciare Francesco. I due, dopo qualche sorriso e battuta, sono rimasti a colloquio per un paio di minuti. Al termine del match, finito 3-1 per la Lazio calcio a 8, Nainggolan e Totti sono usciti spalla a spalla e sono andati a cenare insieme. Perché l’amicizia, oltre ai ricordi, ha lunga vita su tutto.