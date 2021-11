Totti risponde a Cassano: “Io dimenticato? Ha ragione, poi Antonio è un amico”

L'ex capitano della Roma smorza le polemiche, dopo le dichiarazioni del suo compagno di squadra ai giallorossi

Francesco Totti risponde ad Antonio Cassano. L'ex capitano della Roma, intercettato da Le Iene, ha commentato le dichiarazioni del barese ("Tra vent'anni non se lo ricorderanno più"). Queste le parole di Totti: "È giusta, io è da mo che me so’ scordato”. L'inviato ha poi insistito: “Ti hanno difeso sia Zeman che Mourinho”. Pronta la risposta dello storico numero 10: “Non c’era bisogno". In conclusione, un'altra battuta su Cassano: “Un saluto al tuo amico Cassano, l’ex amico Cassano?”, lo incalza l’inviato. “Nooo! Antonio è un amico, che ex!”.