Totti ricorda Napolitano: “Ciao Presidente”

Tra i tanti messaggi di cordoglio per la morte di Giorgio Napolitano , Presidente della Repubblica dal 2006 al 2015, c'è anche quello di Francesco Totti che su Instagram ha pubblicato una foto ch lo ritrae accanto a Napolitano mentre solleva la Coppa Italia: "Ciao Presidente", il messaggio del Capitano.

