Totti riceve il Tapiro d’oro: “Non lo dica a Ilary, se no sparisce anche questo”

Francesco Totti ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli. Domani sera andrà in onda il servizio su Striscia la Notizia. "Non lo dica a Ilary, altrimenti le fa sparire anche questo. Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi", lo incalza l'inviato del tg satirico. Ma Totti risponde così: "Dici? Vediamo…". A quel punto Staffelli chiede all'ex capitano della Roma se gli danno più fastidio gli sfottò dei laziali o i post social della madre dei suoi tre figli: "Non guardo niente, né gli uni né gli altri. Sto sopra le parti".