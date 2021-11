Totti, regalo a Volpato con dedica: “Futuro campione” – FOTO

L'ex capitano della Roma regala una maglietta al talento della Primavera giallorossa. Lui ringrazia su Instagram

Cristian Volpato è sempre più ammaliato da Francesco Totti. Come non esserlo d'altronde. Il giovane talento della Roma ha ricevuto - com'è possibile notare nella sua storia su Instagram - una maglia con dedica e autografo da parte dello storico numero 10. I due posano sorridenti davanti lo scatto: "A Cristian futuro campione" queste le parole dell'ex capitano. Il ringraziamento del ragazzo della primavera sono stati resi pubblici. Fino ad ora Volpato non ha trovato spazio in prima squadra (il reparto è anche molto affollato se si considera pure l'esplosione di Felix), ma Mourinho segue con attenzione la Primavera, e magari un giorno ci saranno opportunità anche per il giovane fantasista di De Rossi.