Totti: “Ranieri? Da quando è arrivato alla Roma, non l’ho mai sentito”

Le parole dell'ex capitano giallorosso: "Il calcio a Balotelli? Gli ha detto bene che non l'ho preso bene"

Redazione 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 17:01)

Francesco Totti torna a raccontarsi. Lo fa in una lunga intervista ad Amazon Prime, condotta da Luca Toni, dove ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e della sua vita da romanista.

Sei stato davvero vicino al Real Madrid nel 2004?

“Mancava veramente poco, mancava solo la firma. Però, anno dopo anno, capivo sempre di più l’amore che c’era tra me e la gente. A un certo punto mi sono detto: qui sono venuto e qui muoio.”

Hai mai pensato di lasciare la Roma per un altro grande club?

“Il Real Madrid non è stato l’unico corteggiamento. Anche il Milan mi voleva, e già a 12 anni Braida aveva fatto una proposta. Ma alla fine ho sempre detto no, perché il legame con la Roma è troppo forte.”

Qual è stata una figura importante nella tua crescita?

“Mazzone è stato come un secondo papà. Capiva quando dovevo giocare e quando invece era meglio stare in panchina, cercando di gestirmi nel miglior modo possibile.”

Chi era il tuo idolo da giovane?

“Il mio idolo era Giannini, lo vedevo quasi come un dio. Anche se i nostri ruoli in campo erano diversi, speravo di seguire la stessa trafila che ha fatto lui.”

Come definisci il tuo legame con la Roma?

“Sarà difficile trovare uno come me alla Roma. È impossibile che qualcuno possa superarmi. Questo amore è unico, una cosa che va oltre il calcio.”

I tre gol più belli?

"Quello all’Inter a San Siro, quello contro la Sampdoria e poi il pallonetto a Peruzzi nel 5-1. Tre gol diversi, ma tutti speciali per quello che rappresentano".

Il derby?

"Il derby è la partita più importante dell’anno, non c’è paragone. Io e De Rossi sentivamo una responsabilità diversa rispetto agli altri compagni: era come giocare una finale di un Mondiale, solo che per fortuna ne facevamo due all’anno. Volevi sempre dimostrare qualcosa in più, perché quella partita aveva un peso enorme, troppo importante per la città".

Il derby più bello?

"Sicuramente il 5-1. Anche perché la Lazio, in quegli anni, era una squadra molto forte. Quella vittoria fu qualcosa di straordinario, anche per il modo in cui arrivò".

Lo Scudetto del 2001?

"Viverlo da capitano, da simbolo della Roma, è stata una sensazione indescrivibile. Quella settimana fu di silenzio totale. Dopo il pareggio a Napoli, era destino che lo scudetto lo vincessimo all’Olimpico, davanti alla nostra gente. E poi c’era Batistuta: pensavo non sarebbe mai arrivato alla Roma, invece è stato decisivo. Un sogno che si è realizzato, in ogni senso. Potevamo vincerne altri due".

Il calcio a Balotelli?

"Non mi sono mai pentito. Faceva l'arrogante, il presuntuoso. In quel momento ero nervoso, sia perché non avevo giocato dall'inizio sia perché nelle altre partite faceva lo sbruffone. Però poi mi dispiace e dopo anni mi sono scusato"

Ranieri?

"Lui è l'unico che può spiegare ai nuovi giocatori l'importanza di questa maglia. L'avevo sentito prima che arrivasse a Roma per altri motivi, ma da quando è tornato non ho più avuto modo di parlare con lui"

Gasperini?

"Sta andando bene, sono sicuro che mi sarei trovato bene con lui. Sicuramente, adesso non ce la faccio (ride, ndr)"