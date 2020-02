Totti punta il giovane Volpato: l’ex capitano favorito per prendere la procura del baby romanista

Francesco Totti prova a pescare nella Roma. L’ex capitano, che ha lanciato di recente la sua nuova agenzia e ha cominciato ufficialmente la carriera da procuratore, come fanno sapere dall’Australia ha messo nel mirino Cristian Volpato, baby talento acquistato dalla Roma a gennaio e messo sotto contratto fino al 2022. Su di lui anche l’interesse di altre agenzie.

Totti e l’italo-australiano si sono conosciuti e incontrati una settimana fa e hanno parlato della possibilità di una collaborazione. Un evento che il giocatore ha celebrato con un post su Instagram, accompagnato dalla parola “Legend”. Volpato segnerebbe un passo importante nella nuova vita di Totti. La sua procura rappresenterebbe infatti il primo contatto diretto con la Roma dopo l’addio di otto mesi fa. Essendo un Under 17, il baby romanista è ancora senza agente. Un’occasione per Totti, che ha messo le basi per il suo primo colpo giallorosso.