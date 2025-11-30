Totti pre Roma-Napoli: “Sarà un match chiave. La squadra ha già l’identità di Gasp”

Le parole dell'ex capitano: "È una gara molto sentita sotto diversi aspetti, e mi auguro che venga fuori una grande prestazione con una grande vittoria"

Redazione 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 19:08)

Manca sempre meno al big match dell'Olimpico fra Roma e Napoli. Le due squadre si affronteranno in una partita che può già risultare decisiva. A tal proposito, anche l'ex capitano giallorosso Francesco Totti ha detto la sua sulla sfida ai microfoni di SportMediaset:

Su Roma-Napoli. “Sinceramente no, ma speravo che Roma–Napoli fosse una partita di cartello, anche se rimane comunque una sfida diversa dalle altre. Credo che sarà un match importante, decisivo, dal quale capiremo molte cose.”

Sull’importanza della partita. “Conta soprattutto per la classifica, dato che parliamo della prima contro la seconda, anche se il Milan, con la vittoria sulla Lazio, è salito in testa. È una gara molto sentita sotto diversi aspetti, e mi auguro che venga fuori una grande prestazione con una grande vittoria.”

Sul lavoro di Gasperini. “Apprezzo il suo lavoro, perché quando ti trovi così in alto vuol dire che stai facendo bene. È riuscito a trasmettere subito la sua identità e sta ottenendo risultati notevoli. Speriamo che possa proseguire su questa strada.”

Un consiglio da attaccante? “Per uno che ha avuto tanti allenatori, la prima cosa che ti dicono è di subire meno gol. Diciamo che vincere anche 1-0 va più che bene.”