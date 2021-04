Totti, risate e battute da Pio e Amedeo. E si commuove cantando con Baglioni…

Francesco ospite di Felicissima Sera su Canale 5: "Il calcio a Balotelli? Non lo rifarei"

Redazione

Chi si aspettava risate a non finire, non è rimasto deluso. Quello di Totti da Pio e Amedeo è stato un autentico show di scherzi e battute che hanno coinvolto il pubblico nello studio e quello che stasera era sintonizzato su Canale 5 per "Felicissima Sera", il varietà dei due comici foggiani. Francesco è stato "accolto" da Claudio Baglioni che al piano ha intonato il coro "un capitano" e poi insieme hanno cantato "Piccolo grande amore" commuovendo tutti i presenti. Ma Francesco si è lasciato andare anche quando poco dopo Baglioni ha cantato l'ultimo singolo "Mal d'amore".

Poi, come successo già con Maria De Filippi la scorsa settimana, a Totti sono state mostrate alcune foto della sua vita con l'obiettivo dichiarato di "farlo piangere per fare il boom di share". Prima foto, prime battute: al posto di Ilary appare uno scatto del "Ken umano". "Si sono sbagliati in regia - dice scherzando Amedeo -. Pensavano fosse tua moglie". Poi si parte con le foto vere.

Cosa ti ha colpito di Ilary? La prima volta che la vidi era in un locale al buio. Era un pub, intravedevi... Ero già calciatore, lei era fidanzata.

Poi la foto con i figli. Avrei voluto tre maschi, poi con le femmine ho capito che sono più importanti dei maschi. Se si presenta uno come Achille Lauro? Vado in cucina, a prendere non so cosa...

Il figlio Cristian. Sono molto legato a lui, è il primo maschietto. Sono attento alla scuola, soprattutto all'inglese (ride, ndc).

Il calcio a Balotelli. Perché l'ho preso? Mi hanno applaudito anche i giocatori dell'Inter (ride, ndc). È stato un gesto brutto, nel calcio non si devono vedere queste cose. Se tornassi indietro non lo rifarei.

Esiste l'omosessualità nel calcio? C'è, come in tutti gli sport.

La foto del giorno dell'addio. Il giorno dopo non mi sarei più messo gli scarpini, avrei voltato pagina senza sapere cosa mi avrebbe aspettato.

La foto con la Coppa del mondo. La notte prima della partita non abbiamo dormito, abbiamo giocato a carte.

Il finale è tutto da ridere: entrano tre "commercianti" di pesce fresco, frutta e verdura a cui Francesco fa degli spot pubblicitari. Il momento finisce con l'immancabile selfie in stile derby l'ovazione del pubblico in studio: "Come fai a non volergli bene?", chiedono Pio e Amedeo.