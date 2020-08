Totti piazza il primo colpo in Serie A: Caprari entra nella CT10

Gianluca Caprari è vicino a diventare il primo calciatore di Serie A nella scuderia di Francesco Totti. L’esterno cresciuto nella Roma, come appreso da Forzaroma.info, ufficializzerà a breve il divorzio dal Reset Group (l’agenzia di Davide Lippi) e firmerà con la CT10 dello storico capitano romanista. Dopo essersi assicurato diversi giovani di prospettiva, Totti punta sul classe ’93 di proprietà della Sampdoria. Insieme proveranno a trovare una nuova squadra che voglia puntare su di lui, dopo la buona esperienza in prestito al Parma. Caprari non ha mai nascosto la sua ammirazione per Totti. Ora avrà l’occasione di collaborare spalla a spalla con il suo idolo.