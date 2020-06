Totti pensa solo allo scouting: “Voglio forgiare i talenti migliori e portarli al successo”

La nuova avventura di Francesco Totti è partita. La leggenda della Roma ha creato due società, la CT10 Management e la IT Scouting, che si occupano di consulenza e assistenza per calciatori e club. Ma soprattutto la missione dello storico numero 10 giallorosso è quella di trovare ‘il nuovo Totti’. Come? “Durante la ricerca dei talenti e la valutazione dei giocatori utilizziamo WyScout”, ha spiegato il campionato di Porta Metronia proprio al blog della piattaforma a cui si affida e usata anche da club, agenti e non solo. “In questo momento della mia vita sono totalmente concentrato sullo scouting. Volevo crearmi una nuova carriera nel mondo del calcio, sfruttando la mia esperienza ed essendo ancora competitivo”, le parole di Totti. L’ex capitano della Roma continua: “Il mio obiettivo è forgiare i migliori talenti, fornirgli guida e assistenza con l’obiettivo di fare successo. Sto già tenendo d’occhio alcuni giovani talentuosi, cresceranno come ho sempre voluto fare io. Cercherò in Europa e nel mondo intero se necessario”. E per fare questo, molto del lavoro si svolgerà anche attraverso la tecnologia. Un’altra sfida per Francesco.