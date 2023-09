Totti pensa all’impero romano? La risposta a Rovazzi per il nuovo trend su TikTok

"E voi quante volte pensate all'impero romano?", una semplicissima domanda ma che in pochi giorni è diventata un trend social in tutte le parti del mondo. Tutto inizia da un creator svedese, Arur Hulu, che lo scorso agosto esordisce proprio con questa domanda sul suo profilo TikTok: "Donne, molte di voi non si rendono conto di quanto spesso gli uomini pensino all'Impero Romano. Chiedete al vostro fidanzato, marito, padre o fratello". Infatti, la teoria del tiktoker esperto di storia romana è proprio quella che in particolare gli uomini, persi nei loro pensieri, spesso si fermino a riflettere alla maestosità e alla grandezza dell'impero più potente della storia. E allora l'idea di Rovazzi di porre questa stessa domanda a Francesco Totti, è più che lecita. Da sempre considerato dai tifosi romanisti (e non solo) l'ottavo Re di Roma, un gladiatore che ha lottato sull'arena dell'Olimpico come fosse quella del Colosseo. E quindi la domanda rivolta all'ex Capitano della Roma acquista tutto un altro sapore. Lo storico numero 10 della Roma risponde così al cantante in un video su TikTok: "A dir la verità, ci penso tutti i giorni". Se nel resto del mondo le risposte degli utenti potevano servire soltanto a cavalcare un semplice trend, la risposta di Totti è simbolo della storia che lui stesso ha costruito tra le mura di una città che, così come per l'impero romano, di sicuro ogni giorno dedica un pensiero ad un uomo che ha reso "maestoso" il passato della Roma.