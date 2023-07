Totti, occhi lucidi e ricordi: “I tifosi la mia fortuna, ho avuto loro come forza”

Un amore senza fine. Francesco Totti e la Roma, ma soprattutto i suoi tifosi. La leggenda giallorossa riavvolge il nastro nello speciale di 'Sky Sport' per i 20 anni dell'emittente satellitare, festeggiato con uno speciale in onda oggi dalle 15 con i due capitani per eccellenza: Totti e Del Piero. Nell'anticipazione pubblicata sui social, lo storico 10 giallorosso - visibilmente emozionato - torna sul giorno del ritiro: "Non sei mai pronto a quella giornata, ma c'è un inizio e una fine. A rivedere certe immagini vorrei rimettere gli scarpini e rientrare in campo, con la forza e la volontà. Ma tutto quello che ho fatto per la Roma e i tifosi è un segno che rimarrà per sempre. Vedere certe immagini, le facce della gente, dei bambini, persone grandi con cui hai vissuto 20 anni, è come se li avessi visti crescere. Per me i tifosi erano la parte più importante, che ci spingevano, mi aiutavano, mi sostenevano, mi facevano sentire diverso dagli altri. Fortunatamente ho avuto loro come forza e come spinta fino alla fine".