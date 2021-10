Totti, nuovo accordo con Panini America: sarà testimonial

Rinnovata la partnership firmata dallo storico capitano della Roma nel 2018

Francesco Totti rinnova la sua partnership con Panini America Inc. per la campagna “World Club Champions Football” (WCCF) 2021. Lo storico capitano della Roma sarà il soggetto di un numero limitato di special cards celebrative, distribuite in tutto il mondo. L'avvocato Emanuele Curti, partner di Arkios Legal, ha curato gli aspetti legali e fiscali del rinnovo dell’accordo siglato nel 2018 tra la Panini America, rappresentata dalla Shine Entertainment Media e da FC TALENTS, e Francesco Totti, assistito nel deal da Adolfo Leonardi. L'ex numero 10 giallorosso era già stato testimonial nel 2018 per la campagna Eminence, che aveva visto protagonisti altri super campioni del mondo del calcio come Dino Zoff.