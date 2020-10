Totti non parteciperà alla Festa del Cinema di Roma: confermate le proiezioni del docufilm

Francesco Totti non parteciperà alla Festa del Cinema di Roma. Sarà quindi annullato l’Incontro Ravvicinato previsto domenica 18 ottobre in Sala Sinopoli alle ore 16.30. A comunicarlo è stata la stessa pagina ufficiale della ‘Festa del Cinema’ su Facebook, che ha confermato che Totti “non sarà inoltre presente alle attività per il pubblico e per la stampa legate al documentario Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli”. La Fondazione Cinema per Roma – si legge nella nota diffusa – “si unisce al dolore dell’ex capitano della Roma e a quello della sua famiglia”. L’ex capitano giallorosso pochi giorni fa ha perso il padre Enzo e tra il 19 e il 21 è in programma la presentazione del docufilm sulla sua vita. Le proiezioni della pellicola, così come la partecipazione del regista Alex Infascelli, sono invece tutte confermate mentre “i biglietti per l’Incontro Ravvicinato acquistati online saranno rimborsati entro il 25 ottobre”.