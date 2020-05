Totti mantiene la promessa: oggi a Santa Severa per firmare le maglie all’asta per un ospedale – FOTO

Francesco Totti mantiene le promesse. La leggenda della Roma oggi è stato a Santa Severa per incontrare i due vincitori delle maglie messe all’asta qualche settimana fa per la raccolta fondi a favore dell’ospedale di San Paolo nella lotta al Covid-19 e non solo. Come aveva annunciato in una diretta, l’ex capitano giallorosso ha firmato le maglie, aggiudicate da Alberto Arcadi e Alessandro D’Amico che hanno donato 1200 euro complessivi. Un pranzo speciale per entrambi, che all’Isola del Pescatore, ristorante di Stefano Quartieri, grande amico di Totti, hanno potuto incontrare il loro idolo e scattare una fotoricordo con la divisa numero 10. La raccolta fondi ideata da Fabrizio Lungarini ha raggiunto quota 130mila euro, arrivando anche a donare un’ambulanza per la Croce Rossa. Al pranzo domenicale a due passi dal castello di Santa Severa ha partecipato anche Ilary e la famiglia.