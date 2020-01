Totti, l’artista del colpo di tacco: la UEFA lo incorona – VIDEO

Immortale, non soltanto per la Roma ma anche per il panorama del calcio mondiale. La leggenda di Francesco Totti riamane immutata nonostante il ritiro e la UEFA ha voluto ricordare con un video celebrativo una delle peculiarità dell’ex capitano giallorosso, il colpo di tacco. Sul profilo Twitter ufficiale della Champions League infatti è stata pubblicata una clip con il commento L’arte del colpo di tacco che racchiude le giocate più incredibili con cui Totti ha deliziato il grande pubblico della massima competizione europea.