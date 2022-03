Totti, la Roma e la UEFA ricordano l’esordio di Francesco: “Il resto è storia”

Oggi iniziava una storia d'amore lunghissima che si concluse il 28 maggio 2017 con l'addio al calcio più struggente della storia

Era il 28 marzo del 1993, in campo Brescia e Roma, ma soprattutto l'esordio di Francesco Totti. Il match finì sul punteggio di 0-2 per i giallorossi grazie alle reti di Caniggia e Mihajlovic. Poco prima del fischio di fine partita il tecnico Boskov decise di mandare in campo il giovane Totti, che da li a poco si dimostrò fondamentale per il club. Una storia d'amore lunghissima che si concluse il 28 maggio 2017 con l'addio al calcio più struggente della storia. La Uefa tramite Twitter ha deciso di ricordare questo giorno con il video della rete realizzata dall'ex 10 contro il Manchester City nella sfida valida per la fase a gironi di Champions League: "Accadde oggi nel 1993. Francesco Totti debutta con la AS Roma. Il resto è storia..." questa la didascalia nel tweet.