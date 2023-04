Totti guest star a Valdebebas: “Il Real Madrid è la mia seconda squadra”

Totti e Benzema. Solo a sentire e immaginare una coppia del genere in campo, ogni tifoso della Roma e appassionato di calcio sognerebbe. L'incontro è avvenuto proprio oggi, quando l'ex capitano giallorosso ha fatto visita al centro sportivo del Real Madrid durante l'allenamento, invitato da Carlo Ancelotti. Una sorpresa graditissima per i campioni blancos, dallo stesso Pallone d'Oro a Vinicius e Rudiger, che di Totti è stato compagno di squadra. A Valdebebas lo storico numero 10 giallorosso - che ieri ha assistito allo stadio al match contro il Celta Vigo - è stato trattato come una vera e propria leggenda, esaltato sui social da tutti i calciatori. Così lo scatto pubblicato su Instagram da Karim Benzema e da Vinicius: "Leggenda", gli scrive il brasiliano che è uno degli esterni più forti al mondo. Poi anche la foto con Toni Rudiger, che ricorda: "C'è solo un capitano". E anche Rodrygo, l'uomo dei gol decisivi, non ha resistito come tutti gli altri compagni che hanno chiesto una fotoricordo allo storico capitano romanista. Non solo loro, visto che nel post su Instagram del Real Madrid si vedono anche gli scatti con Carvajal, Kroos, Modric, Nacho Fernandez e Tchouameni.

Totti: "Il Real Madrid è la mia seconda squadra dopo la Roma. Ancelotti persona vera"

Totti ha poi anche rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Real Madrid: "Venire qui è stata una sensazione meravigliosa. È la prima volta che vedo una partita del Real Madrid in tribuna, visto che sono sempre stato un rivale in campo. Il Real Madrid è un club molto importante. Io e Ancelotti abbiamo un bellissimo rapporto. È una persona vera, pura, che trasmette positività. Mi ha dato la possibilità di venire a visitare il Real Madrid City ed eccomi qui. Dopo la Roma, il Real Madrid è la mia seconda squadra e il club che ho sempre tifato e ammirato". Un pensiero anche sulla semifinale col City: "È una finale nella semifinale. Ci sono due grandi squadre e due grandi club. Vedremo 50 giocatori di livello mondiale. Tutto può succedere. Tifo per il Real Madrid e spero che arrivino in finale". Tra i Blancos c'è un Pallone d'Oro, oltre a Benzema, con cui Totti ha un forte legame: "Io e Modric abbiamo un rapporto speciale. Ci ammiriamo a vicenda. Ho il piacere di conoscerlo personalmente ed è un giocatore e una persona straordinaria. È una persona vera e sincera". Impossibile poi non ricordare quella notte meravigliosa in cui il Bernabeu gli ha riservato una vera e propria ovazione: "È stata una sensazione che porterò con me per il resto della mia vita. È un'emozione unica essere applaudito da uno stadio come il Bernabeu. È stato emozionante. Il Bernabeu è uno stadio che infonde passione e ti fa venire voglia di giocare. Arrivare come avversario è stato stimolante".