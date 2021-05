Totti in Israele per la finale di Champions, Chef Rubio: “Servo dei sionisti”

Il cuoco e attivista Chef Rubio ha attaccato pesantemente Totti per la scelta di volare a Tel Aviv durante il conflitto israelo-palestinese: "Una carriera da capitano per finire camerata"

Bufera Totti. L'ex capitano della Roma nei giorni scorsi ha infatti annunciato che sabato sera guarderà la finale di Champions League (che si disputerà a Oporto) a Tel Aviv, in Israele, insieme a quattro vincitori del concorso indetto da Heineken, sponsor della Champions League. In un momento molto particolare nel conflitto in Palestina, la scelta di Totti ha destato molte polemiche. In primis quelle di Chef Rubio, noto cuoco televisivo e attivista, oltre che tifoso della Roma, che ha twittato in maniera decisamente forte nei confronti della leggenda giallorossa: "Se Israele si avvale dell’appoggio di Totti o non sa che sta servendo uno stato illegale, teocratico, etnocratico, d’occupazione e apartheid fondato sul genocidio dei palestinesi o lo sa e je fa piacere la cosa. In tutti e due i casi servo dei sionisti. Comunque la Roma è più vecchia dello stato illegale, teocratico, d’occupazione e apartheid israeliano fondato dai sionisti, gruppo di sadici fascisti, razzisti e colonialisti. Una carriera da Capitano per poi finire camerata“.