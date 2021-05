Totti in campo il 20 maggio assieme a De Rossi e Vieri – VIDEO

L'ex capitano torna in campo per beneficienza: si gioca per la lotta alla violenza sulle donne

Ci sarà anche Francesco Totti alla partita amichevole tra i "Bomber" di Christian Vieri e i "King" di Daniele De Rossi. L'evento, in programma il 20 maggio allo stadio dei Marmi (sarà trasmesso su Italia 1), verrà svolto per una causa importantissima: la lotta alla violenza sulle donne. L'annuncio dell'ex capitano della Roma è arrivato via Instagram: "Il 20 maggio sarò in campo anch'io per una causa molto importante: la lotta contro la violenza sulle donne", queste le parole di Totti nel video. "Il 20 maggio ci sarà una partita di calcio molto particolare, Gillette Italia e King C. Gillette Italia portano in vita il primo match tra uomini sbarbati e con la barba - recita il post del numero dieci -. E la cosa davvero bella è la causa per cui scenderanno in campo: dire no tutti insieme alla violenza sulle donne, una causa importantissima e che ci riguarda tutti. Grazie per l’attenzione al tema e per l’intero progetto che fornirà supporto legale, psicologico e per l’inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza".