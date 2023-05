Totti in campo al raduno di Operazione Nostalgia: appuntamento il 24 giugno

Lo storico capitano della Roma non ha proprio voglia di togliersi, una volta per tutte, gli scarpini dai piedi. Francesco Totti, infatti, vestirà una maglia speciale il prossimo 24 giugno allo stadio Paolo Mazza di Ferrara: quella di Operazione Nostalgia. Si tratta del divertente e, ormai, affermato raduno che vede ritornare in campo tante glorie del passato nel ricordo dei tempi che hanno portato la Serie A a diventare tra i campionati più importanti al mondo. Insieme a Totti, scenderanno sul terreno di gioco altri 36 campioni del calcio, tra cui Alessandro Del Piero, Diego Milito e Totò Di Natale. Un tuffo nel passato con tante opportunità d'intrattenimento, visto che fuori lo stadio sarà collocato anche un Fan Village che accompagnerà la giornata di festa. I biglietti per assistere all'evento sono acquistabili su VivaTicket.