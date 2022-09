Intervista Totti, la risposta di Ilary: “Ho visto cose che rovinerebbero 50 famiglie”

La showgirl sceglie di non replicare, almeno in maniera ufficiale, all'ex capitano della Roma: "Continuerò a proteggere i miei figli, ma..."

Ilary Blasi sceglie il silenzio, o sostanzialmente di non replicare - almeno ufficialmente - all'intervista dell'ormai ex marito Francesco Totti, pubblicata oggi su 'Il Corriere della Sera' . “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli ”, è la linea tenuta dalla showgirl e confermata - come riporta 'repubblica.it' - dal suo avvocato Alessandro Simeone. Nessun cambio di rotta , quindi, sia per quanto riguarda la comunicazione che l'aspetto legale, con una causa che pare ormai inevitabile.

“La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”, avrebbe spiegato Ilary ad amici e collaboratori commentando le parole di Totti che ha raccontato la sua versione dei fatti. Con tanto di messaggini trovati sul telefono della moglie e rolex recuperati dalle cassette di sicurezza. Al momento la Blasi non indietreggia e non cambia strategia: “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”. In caso contrario, però, da parte di Ilary sarebbe già pronta un'intervista fiume come ospite dall'amica Silvia Toffanin a 'Verissimo': "Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie", il commento riportato da 'Repubbica'.