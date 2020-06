Totti, il terzo colpo da procuratore arriva dalla Roma: ecco Riccardo Pagano – FOTO

È arrivato il terzo ‘acquisto’ di Francesco Totti da procuratore. Ed è il primo che lo vede tornare in qualche modo ad avere contatti col mondo Roma: il merito è di Riccardo Pagano, centrocampista nato il 28 novembre del 2004 che gioca nell’Under 16 giallorossa allenata da Aniello Parisi. Il giovane talento è l’ennesimo colpo dell’ex capitano romanista dopo Bonavita dell’Inter e Retegui del Boca Juniors (ma in prestito all’Estudiantes). Ad annunciare la collaborazione con Pagano, capitano dell’Italia Under 16, il profilo Instagram della CT10, la nuova società della bandiera giallorossa: “É un grande piacere per la IT Scouting seguire il percorso di crescita di Riccardo Pagano, centrocampista della AS Roma e della Nazionale U16. A te auguriamo il meglio per il futuro”.⁣