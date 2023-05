Totti: “Il silenzio dei Friedkin su Mourinho va rispettato. C’è chi parlava troppo”

Le parole dell'ex capitano della Roma: "Arrivare in Champions con pochi soldi è difficile. Se Mourinho dovesse arrivare a questo traguardo, avrebbe fatto una cosa eccezionale"

Francesco Totti torna a parlare della Roma, scrive La Gazzetta dello Sport. "Arrivare in Champions con pochi soldi è difficile. Se Mourinho dovesse arrivare a questo traguardo, avrebbe fatto una cosa eccezionale. Il rischio di addio? Il bello del calcio è che tutto può succedere, ma queste sono scelte del mister e della società. Il silenzio dei Friedkin su Mou? Non entro nelle dinamiche, se hanno intrapreso questa strada penso che sia giusta e vada rispettata. C’è chi parlava troppo e chi meno...". Mai banale l'ex capitano giallorosso che in questi giorni si è espresso diverse volte sul futuro di Mourinho.