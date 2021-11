Totti: “Il Pallone d’Oro quest’anno lo darei a Lewandowski” – VIDEO

Le parole del Capitano: "Siamo abituati a dover scegliere tra Messi e Ronaldo, ma quest'anno premierei il polacco"

Francesco Totti, raggiunto dal giornale spagnolo 'Sport.es', ha rivelato chi è il suo preferito per la vittoria del Pallone d'Oro. "Siamo abituati a dover scegliere tra Messi e Cristiano Ronaldo, ma quest'anno io lo darei a Lewandowski" ha detto lo storico capitano giallorosso, rammaricato per non aver avuto tale riconoscimento, pur essendo fiero della propria carriera: "Ho messo la Roma davanti a tutto: davanti alle cose personali e alla vita privata. se l'avessi lasciata avrei potuto vincere il Pallone d'Oro. E' una delle cose che mi è mancata personalmente. Rimanendo a Trigoria sapevo di avere meno possibilità rispetto ad altri, ma alla fine ho avuto tutto rimanendo con la stessa maglia. Per me questa è stata la cosa più importante" disse a Sky Sport nel 2018. La cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro 2021 è in programma questa sera alle 20:30.