Totti: “Ho scoperto un nuovo talento” e spunta Ultimo alla CT10 Management – FOTO

“Ho scoperto un nuovo talento.. sperando che nn sia “L’ULTIMO“” così Totti gioca sul nome d’arte di Niccolò Moriconi. Sul profilo Instagram dell’ex capitano della Roma, infatti, spunta una loro foto nella sede della CT10 Management. Il cantautore romano è da sempre un tifoso giallorosso e, come raccontava un anno fa a DAZN, l’addio da giocatore al club capitolino di Francesco è ancora una ferita aperta: “E’ stato un po’ come se abbandonassi una parte di me stesso. Non era il dispiacere di Totti che smetteva, era il mio di non vedere più quell’icona, è una cosa molto egoista forse… Lui ricordava la mia infanzia, non avevo più questo ponte. Si era persa la magia”. Oggi i due hanno posato insieme con una maglia della Roma e forse quel senso di malinconia Ultimo sarà riuscito a metterlo da parte almeno per qualche ora.